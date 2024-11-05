

Освобождены похищенные оккупантами двое граждан Грузии - СГБ

05.11.2024 20:24





Незаконно задержанные российскими оккупационными силами Хаджарат Ахвледиани и Георгий Ромелашвили освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ).



По их информации, в процессе освобождения Хаджарата Ахвледиани и Георгия Ромелашвили активно использовались как механизм «горячей линии», действующей при непосредственной включенности Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся у центральных властей. Центральные власти Грузии в постоянном режиме предоставляли информацию международным партнерам.



«Вопрос был остро поднят центральными властями Грузии в форматах Женевских международных дискуссий (GID) и Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе.



Центральные власти вместе с международными партнерами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.





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