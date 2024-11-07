

В Женеве состоялся 62-й раунд переговоров по конфликтам в Грузии

07.11.2024 11:48





Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление по поводу 62-го раунда Женевских международных переговоров.



«5-6 ноября 2024 года состоялся 62-й раунд Женевских международных переговоров, на которых грузинскую делегацию возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



Переговоры проходят при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ, с участием Грузии, Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки.



В раунде также участвовали председатель правительства Автономной Республики Абхазия Леван Мгалоблишвили и руководитель временного административно-территориального образования на территории бывшей Южной Осетии Тамаз Бестаев, а также представители оккупационного режима России в Цхинвали и Сухуми.



На встрече грузинская делегация акцентировала внимание на необходимости выполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Евросоюза, и на вопросе возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев из оккупированных территорий в свои дома, что является одной из основных тем повестки дня Женевских международных переговоров», – заявили в МИД Грузии.



На переговорах грузинская делегация также уделила внимание сложной ситуации с безопасностью, гуманитарными и правами человека в оккупированных регионах, а также деструктивным действиям оккупационных режимов.



«К сожалению, представители оккупационного режима покинули переговорный стол сразу после начала обсуждения основного вопроса, касающегося возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев на свои дома из оккупированных территорий, как это уже стало традицией», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.



Женевские международные переговоры были созданы на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Евросоюза, и основными темами обсуждения являются соблюдение условий прекращения огня, безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещённых лиц и беженцев в свои дома, а также вопросы безопасности и гуманитарные проблемы, вызванные оккупацией России.







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