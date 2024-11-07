

Великобритания ввела санкции в отношении Анатолия Бибилова

07.11.2024 16:42





Великобритания ввела санкции в отношении бывшего т.н. «президента» оккупированного Цхинвали Анатолия Бибилова,- информацию об этом распространяет правительство Великобритании.



«Анатолий Бибилов включен или был включен в дестабилизацию Украины, подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, поскольку ведет, поддерживает или способствует любой политике или действиям, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают суверенитету, территориальной целостности или независимости Украины», — говорится в заявлении правительства Великобритании.



По их же пояснению, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





