|
|
|
Российская делегация снова сбежала с переговоров в Женеве при обсуждении вопроса о возвращении беженцев - Дарсалия
07.11.2024 21:09
«На 62-м раунде международных дискуссий в Женеве, как только на повестку дня был поставлен вопрос о возвращении вынужденных переселенцев, российская делегация покинула стол переговоров», — сообщил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
По словам Дарсалия, РФ пытается говорить обо всем, кроме вопросов, предусмотренных соглашением из шести пунктов.
Как и во всех раундах, главным для нас является вывод российских вооруженных сил с оккупированных территорий и возвращение вынужденных переселенцев, а также вопросы ситуации с правами человека на оккупированных территориях, будь то аресты, убийства граждан Грузии, т.н. бордеризация и так далее.
К сожалению, мы имеем реальность, когда РФ пытается говорить обо всем, кроме этих вопросов. Они периодически выносят на обсуждение различные вопросы, вообще не входящие в женевскую повестку дня, и таким образом пытаются отвлечь внимание. Например, последние несколько раундов говорят о переносе Женевских переговоров в другой город и так далее.
Мы всегда призываем Российскую Федерацию вернуться к обсуждению повестки дня, не перегружать ее другими, неактуальными вопросами, а вернуться к обсуждению реальной повестки дня. Мы уверены, что при твердой позиции и поддержке наших партнеров рано или поздно мы сможем обсудить реальную повестку соглашения из шести пунктов», — заявил Лаша Дарсалия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна