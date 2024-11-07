

Российская делегация снова сбежала с переговоров в Женеве при обсуждении вопроса о возвращении беженцев - Дарсалия

07.11.2024 21:09





«На 62-м раунде международных дискуссий в Женеве, как только на повестку дня был поставлен вопрос о возвращении вынужденных переселенцев, российская делегация покинула стол переговоров», — сообщил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По словам Дарсалия, РФ пытается говорить обо всем, кроме вопросов, предусмотренных соглашением из шести пунктов.



Как и во всех раундах, главным для нас является вывод российских вооруженных сил с оккупированных территорий и возвращение вынужденных переселенцев, а также вопросы ситуации с правами человека на оккупированных территориях, будь то аресты, убийства граждан Грузии, т.н. бордеризация и так далее.



К сожалению, мы имеем реальность, когда РФ пытается говорить обо всем, кроме этих вопросов. Они периодически выносят на обсуждение различные вопросы, вообще не входящие в женевскую повестку дня, и таким образом пытаются отвлечь внимание. Например, последние несколько раундов говорят о переносе Женевских переговоров в другой город и так далее.



Мы всегда призываем Российскую Федерацию вернуться к обсуждению повестки дня, не перегружать ее другими, неактуальными вопросами, а вернуться к обсуждению реальной повестки дня. Мы уверены, что при твердой позиции и поддержке наших партнеров рано или поздно мы сможем обсудить реальную повестку соглашения из шести пунктов», — заявил Лаша Дарсалия.







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