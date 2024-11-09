

Российский дрон в Киеве попал в жилой дом посла Эстонии Аннели Кольк

09.11.2024 10:34





В результате атаки российского беспилотника на Киев был поврежден многоэтажный жилой дом, в котором располагалась резиденция посла Эстонии Аннели Кольк. Об этом в социальной сети сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



Цахкна пишет, что посол не пострадала.



«В Украине никто не будет в безопасности, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы защитить своих жителей.

Мы не должны к этому привыкать.», — пишет Маргус Цахкна.







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