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Российский дрон в Киеве попал в жилой дом посла Эстонии Аннели Кольк
09.11.2024 10:34
В результате атаки российского беспилотника на Киев был поврежден многоэтажный жилой дом, в котором располагалась резиденция посла Эстонии Аннели Кольк. Об этом в социальной сети сообщает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Цахкна пишет, что посол не пострадала.
«В Украине никто не будет в безопасности, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы защитить своих жителей.
Мы не должны к этому привыкать.», — пишет Маргус Цахкна.
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