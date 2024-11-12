

Оккупанты похитили двух граждан Грузии

12.11.2024 18:19





Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии с территории близ оккупированного села Цнелиси. Указанную информацию распространила Служба государственной безопасности Грузии.



По информации ведомства, информация об очередном похищении граждан Грузии незамедлительно было отправлена председателям Женевских международных дискуссий, а также другим международным партнерам Грузии.



«Задействованы все находящиеся в нашем распоряжении механизмы для освобождения наших граждан в самые кратчайшие сроки.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных грузинских территориях, как и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупационных силах», - говорится в заявлении СГБ.





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