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Оккупанты похитили двух граждан Грузии


12.11.2024   18:19


Представители российских оккупационных сил похитили двух граждан Грузии с территории близ оккупированного села Цнелиси. Указанную информацию распространила Служба государственной безопасности Грузии.

По информации ведомства, информация об очередном похищении граждан Грузии незамедлительно было отправлена председателям Женевских международных дискуссий, а также другим международным партнерам Грузии.

«Задействованы все находящиеся в нашем распоряжении механизмы для освобождения наших граждан в самые кратчайшие сроки.

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных грузинских территориях, как и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупационных силах», - говорится в заявлении СГБ.


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