

«У Украины имеется важный козырь перед началом переговоров» — генерал-майор ВС Грузии в отставке

14.11.2024 13:10





Генерал-майор в отставке Вахтанг Капанадзе, говоря о возможной позиции Дональда Трампа в отношении Украины, отметил, что не верит в прекращение помощи Украине со стороны США. Капанадзе полагает, что переговоры между Россией и Украиной неизбежны и, по его мнению, уже скоро обе стороны займут места за столом переговоров.



Украина имеет значительное стратегическое преимущество, так как удерживает часть российской территории в Курске, что потенциально может дать ей возможность требовать возвращения Запорожья или Херсона в качестве компенсации. Это, по словам генерала, существенно ослабляет позиции России, так как приближает Украину к Крыму, что угрожает стратегическим интересам Москвы.



Капанадзе объяснил, что России важно добиться успехов до инаугурации Трампа, стремясь вступить в переговоры с сильных позиций. Он ожидает, что к весне следующего года могут начаться первые встречи сторон.



Эксперт подчеркивает, что даже в случае уменьшения поддержки со стороны США, Европа располагает достаточными ресурсами, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, возможности Европы, включая военные и экономические ресурсы стран, таких как Германия, Франция и Великобритания, вполне сопоставимы с возможностями России. Он также напомнил о заявлении Франции о необходимости формирования независимой системы обороны Европы, не зависящей от США.



Генерал выразил оптимизм в отношении того, что при достаточной поддержке Украина сможет не только остановить российское наступление, но и вернуть утраченные территории. Он отметил, что победа Украины может заключаться не только в военной победе, но и в стратегическом усилении позиции на международной арене. Капанадзе указал, что Украина должна стремиться к укреплению своей военной промышленности и кооперации с западными странами для создания собственной мощной военной базы.



Капанадзе считает, что Украине, возможно, придется отложить вступление в НАТО, но при этом она может получить долгосрочные гарантии безопасности от США. Если американский контингент будет размещен в Украине, это создаст аналогичный эффект защиты, как и членство в НАТО, и позволит Украине укреплять свою национальную безопасность и суверенитет.



Отвечая на вопрос о заявлениях Зеленского по поводу справедливого мира, генерал отметил, что этот оптимизм обоснован: Украина смогла выстоять и сохранить свой суверенитет. Он считает, что в конечном итоге Украина выстоит, несмотря на любые временные территориальные уступки.



Капанадзе пояснил, что Украина смогла успешно провести операцию по введению России в заблуждение, тайно перегруппировать силы и пересечь границу, захватив территорию в Курске. Несмотря на критику, что такой шаг мог ослабить украинские силы на других фронтах, по его мнению, эта операция имеет огромное политическое значение. Это дает Украине серьезное преимущество в предстоящих переговорах.



Теперь, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, не исключено, что Украина сможет поставить вопрос об обмене территорий. Например, Украина могла бы потребовать возвращения оккупированных частей Запорожья или Херсона. Это представляло бы значительную угрозу для России, поскольку возвращение Украины к Азовскому морю или расширение контроля над Херсоном затруднило бы для России сухопутный доступ к Крыму, или даже приблизило бы Украину к возможности воздействия на Крым.



Капанадзе подтвердил сообщения о присутствии северокорейских солдат в Украине на стороне России. Он отметил, что для России это было как военным, так и политическим шагом, демонстрирующим поддержку со стороны союзника. Однако, генерал выразил сомнение в боеспособности северокорейцев, объясняя это отсутствием у них боевого опыта и существованием языкового барьера, который усложняет использование российской военной техники.



Возвращение Трампа не приведет к прекращению поддержки Украины, поскольку это вызвало бы недовольство среди американских граждан, учитывая предвыборные обещания Трампа о величии Америки. Генерал также подчеркнул важность Европы, напомнив, что страны ЕС имеют значительные возможности для продолжения поддержки Украины, даже если США снизят свою помощь.



Комментируя потенциальное влияние Трампа, он подчеркнул, что США обладают механизмами сдержек и противовесов, и даже если у Трампа будут симпатии к Путину, он не сможет единолично изменить политику в отношении Украины. Капанадзе выразил сомнения в том, что Трамп захочет оставить Украину без поддержки, так как это может негативно восприняться американским обществом.





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