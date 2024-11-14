

Цхинвали продолжает ограничивать передвижение жителей Ахалгори — DRI

14.11.2024 15:01





Институт исследований демократии [DRI], неправительственная организация, работающая в Грузии, откликается на решение Цхинвали не открывать контрольно-пропускные пункты на грузинской стороне, тем самым ограничивая населению возможность передвижения.



Контрольно-пропускные пункты в Ахалгори, которые были закрыты из-за проходящих в Грузии парламентских выборов, не открылись до сих пор. Цхинвали объясняет это решение тем, что «спецслужбы и посольства западных стран делают все, чтобы вывести ситуацию в Грузии из-под контроля в период парламентских выборов».



1. По официальной информации, несмотря на окончание выборов контрольно-пропускной пункт Одиси в ближайшее время открыт не будет (жители Ахалгорского и Джавского регионов могли пересекать т.н. «границу» с 20 по 30 число каждого месяца).



2. По словам де-факто президента, решение принято в целях «обеспечения безопасности населения Южной Осетии и исключения возможных провокаций со стороны прозападных и националистически-радикальных сил Грузии».



По данным источников Центра исследований демократии, большая часть населения собиралась участвовать в выборах, но их полностью лишили этого права.



По словам местных жителей, «Грузинская мечта» обладала информацией об оппозиционных настроениях жителей Ахалгори, что и привело к решению о закрытии перехода.



«Жители Ахалгори считают, что их голоса были использованы «Грузинской мечтой» в своих интересах».



Кроме того, DRI поясняет, что в последние годы ограничения, введенные на переходах Тбилиси-Мосабруни, вызывают серьезные социальные и экономические проблемы для местного населения Цхинвальского региона.



«В связи с ухудшением состояния здоровья значительно возросло количество обращений желающих покинуть Ахалгори. В Тбилиси введено новое правило для медицинских служб, согласно которому в условиях закрытой дороги право выезда из Ахалгори будет предоставлено только в экстренных случаях: инсульт, онкологические больные, в случае смерти члена семьи и для посещения похорон.



Закрытие переходов негативно отразилось на экономическом благосостоянии местных жителей. В последнее время в Цхинвали значительно выросли цены. В частности, выросли цены на молочные продукты и мясную продукцию. По сравнению с прошлым годом выросла стоимость дров, которые большинство местных жителей используют для отопления. В прошлом году цена 8 кубометров дров составляла 22 000 рублей, в этом году она составила 27 000 рублей.



Напомним, после августовской войны 2008 года Тбилиси потерял контроль над Ахалгори.







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