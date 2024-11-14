

ISW: Цель России остается прежней – полная капитуляция Украины

14.11.2024 16:18





Американский институт изучения войны (ISW) в своем обзоре российско-украинской войны от 13 ноября пишет, что Кремль пытается «навязать условия» потенциальных мирных переговоров с Украиной по поводу завершения войны, до прихода к власти администрации Дональда Трампа в США.



«Тот факт, что Кремль пытается установить условия переговоров, позволяет предположить, что цели России остаются неизменными и по-прежнему равнозначны полной капитуляции Украины»,



«Способ, в который Кремль пытается навязать свои условия для переговоров, свидетельствует о том, что цели России остаются неизменными и все равно включают полную капитуляцию Украины. Кремль, похоже, не желает больше идти на уступки грядущий администрации Трампа, чем нынешней администрации», — пишет ISW в недавнем обзоре.



По мнению исследователей ISW, Кремль, похоже, не готов идти на большие уступки с новой командой Трампа, чем с администрацией Байдена.



Аналитики указывают на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой от 13 ноября о том, что якобы западные чиновники «лгут о своей заинтересованности в мире в Украине» и что мир якобы может быть достигнут только тогда, когда Запад прекратит оказывать военную помощь Киеву.



По данным ISW, заявление Захаровой указывает на то, что Россия продолжает настаивать на том, что Запад должен прекратить военную помощь Украине в качестве предварительного условия для мирных переговоров.



В докладе также приводятся слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего 13 ноября, что президентство Трампа не изменит коренным образом позицию США по Украине и что любые предложения о заморозке линии фронта «даже хуже», чем выгодные для РФ Минские соглашения, которые последовали за первым вторжением российских войск в Украину в 2014 году.



«Превентивное отклонение Лавровым потенциального предложения заморозить текущую линию фронта еще раз свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в смягчении своего подхода или требований на переговорах и сохраняет свою цель полной капитуляции Украины, которую Путин четко обозначил в июне 2024 года», – считают аналитики ISW.





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