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В Тбилиси назвали события в Абхазии следствием оккупационного правления
15.11.2024 18:41
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что события в Абхазии являются следствием оккупационного правления и нефункционирующих институтов.
«Это результат, в первую очередь, оккупационного правления. На любой территории, где не существует институций и установлено оккупационное правление, стабильность невозможна… Любые такие серые зоны, которые будут источниками оккупационных режимов, будь то в Грузии или где-то еще, всегда являются очагами дестабилизации, поскольку это территория нефункционирующих институтов», — заявил Папуашвили.
Он уверен, что в условиях воссоединения Грузии в регион придет благополучие и стабильность.
«Поэтому мы говорим, что в наших и абхазов общих интересах, чтобы наша страна развивалась в рамках единой Грузии. В том числе, благополучие Абхазии и абхазских граждан будет развиваться именно таким образом», — сказал спикер парламента Грузии.
В Абхазии уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Их вызвали планы ратификации оформленного с Москвой соглашения об инвестиционной деятельности. Соглашение предоставит значительные налоговые послабления российскому бизнесу. Местная оппозиция считает, что для Абхазии предлагаемые условия крайне невыгодны.
Сегодня протестующие штурмовали парламент самопровозглашенной республики. После этого в администрации абхазского де-факто президента Аслана Бжания пообещали отозвать договор. Демонстранты теперь требуют отставки Бжания.
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