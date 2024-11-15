Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси назвали события в Абхазии следствием оккупационного правления


15.11.2024   18:41


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что события в Абхазии являются следствием оккупационного правления и нефункционирующих институтов.

«Это результат, в первую очередь, оккупационного правления. На любой территории, где не существует институций и установлено оккупационное правление, стабильность невозможна… Любые такие серые зоны, которые будут источниками оккупационных режимов, будь то в Грузии или где-то еще, всегда являются очагами дестабилизации, поскольку это территория нефункционирующих институтов», — заявил Папуашвили.

Он уверен, что в условиях воссоединения Грузии в регион придет благополучие и стабильность.

«Поэтому мы говорим, что в наших и абхазов общих интересах, чтобы наша страна развивалась в рамках единой Грузии. В том числе, благополучие Абхазии и абхазских граждан будет развиваться именно таким образом», — сказал спикер парламента Грузии.

В Абхазии уже несколько дней продолжаются массовые протесты. Их вызвали планы ратификации оформленного с Москвой соглашения об инвестиционной деятельности. Соглашение предоставит значительные налоговые послабления российскому бизнесу. Местная оппозиция считает, что для Абхазии предлагаемые условия крайне невыгодны.

Сегодня протестующие штурмовали парламент самопровозглашенной республики. После этого в администрации абхазского де-факто президента Аслана Бжания пообещали отозвать договор. Демонстранты теперь требуют отставки Бжания.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна