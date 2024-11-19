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В Эргнети проходит 122-я встреча в рамках МПРИ
19.11.2024 13:23
После двухмесячного перерыва в Эргнети проходит 122-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.
На встрече обсудят инциденты, произошедшие вблизи разделительной линии, в том числе факты незаконного пересечения границы и задержания граждан.
Со времени предыдущей встречи оккупационным режимом были арестованы шесть граждан Грузии. В Карельском муниципалитете произошло пять фактов т.н. бордеризации. В окрестностях сел Двани и Кода российские военные обновили железные столбы, камеры наблюдения и колючую проволоку на некоторых участках.
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