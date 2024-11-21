

В Украине погиб еще один грузинский боец

21.11.2024 11:12





Еще один грузинский боец - Леван Лохишвили ​​погиб в российско-украинской войне. По данным, распространившимся в СМИ, он погиб при атаке в Херсонском направлении.



Для информации, российско-украинская война началась 24 февраля 2022 года, и по последним данным, на ней погибли более 60 грузинских бойцов.





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