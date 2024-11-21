

Россия ударила по Украине межконтитентальной баллистической ракетой

21.11.2024 13:13





Россияне впервые ударили по Украине межконтитентальной баллистической ракетой, - об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные Воздушных сил страны.



«Утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 по 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий», - сообщили в ВС Украины.



В ведомстве добавили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.





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