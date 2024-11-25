

Россия одобрила соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с оккупированным Цхинвали

25.11.2024 22:12





23 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества».



Документ был подписан в Цхинвали 23 августа 2023 года. По сообщению российского государственного информационного агентства «Интерфакс», заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Рамиль Сайфутдинов заявил, что реализация соглашения укрепит «российские позиции в Закавказском регионе».



Указанное т.н. соглашение устанавливает порядок поставок продукции военного назначения, согласно которому обе стороны обязуются предоставлять другой стране технику с теми же характеристиками и конфигурациями, которые используются их соответствующими вооруженными силами, другими воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами.



Оно также предусматривает импорт и экспорт продукции военного назначения на основе списков Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и де-факто Министерства обороны оккупированного Цхинвальского региона — без необходимости принятия официальных решений или лицензирования.



Согласно документу, контракты на поставку продукции военного назначения с российской стороны будут реализовывать федеральные органы исполнительной власти, которые «уполномочены выполнять функции государственного заказчика в интересах Вооруженных Сил РФ, других воинские формирования, правоохранительные органы и специальные службы».



Аналогичные соглашения Российская Федерация имеет с Беларусью, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





