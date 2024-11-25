|
|
|
Россия одобрила соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с оккупированным Цхинвали
25.11.2024 22:12
23 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества».
Документ был подписан в Цхинвали 23 августа 2023 года. По сообщению российского государственного информационного агентства «Интерфакс», заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Рамиль Сайфутдинов заявил, что реализация соглашения укрепит «российские позиции в Закавказском регионе».
Указанное т.н. соглашение устанавливает порядок поставок продукции военного назначения, согласно которому обе стороны обязуются предоставлять другой стране технику с теми же характеристиками и конфигурациями, которые используются их соответствующими вооруженными силами, другими воинскими формированиями, правоохранительными органами и специальными службами.
Оно также предусматривает импорт и экспорт продукции военного назначения на основе списков Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и де-факто Министерства обороны оккупированного Цхинвальского региона — без необходимости принятия официальных решений или лицензирования.
Согласно документу, контракты на поставку продукции военного назначения с российской стороны будут реализовывать федеральные органы исполнительной власти, которые «уполномочены выполнять функции государственного заказчика в интересах Вооруженных Сил РФ, других воинские формирования, правоохранительные органы и специальные службы».
Аналогичные соглашения Российская Федерация имеет с Беларусью, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна