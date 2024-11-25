

Белый дом официально признал, что разрешил Украине удары вглубь России

25.11.2024 23:56





Администрация президента США впервые официально подтвердила, что сняла ограничения для Украины в использовании американских баллистических ракет ATACMS для ударов по территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил об этом на брифинге в понедельник.



«Прямо сейчас у них [украинцев. – РС] есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас это происходит рядом с Курском и Курской областью», – сказал он.



Сообщения о том, что президент США Джо Байден снял запрет Украине наносить удары ракетами большей дальности по целям на российской территории, появились в СМИ 17 ноября – об этом написали The New York Times и Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Однако публичного подтверждения этой информации ранее не было.



Минобороны России сообщило о нанесении ВСУ в ночь на 19 ноября удара по объекту в Брянской области шестью ATACMS. Москва заявляла, что будет расценивать разрешение Белого дома как прямой конфликт со странами Запада.



20 ноября Украина, предположительно, применила ракеты Storm Shadow для удара по санаторию Администрации президента в Марьине в Курской области. Тогда, по сведениям разных источников, был поражен командный бункер, располагавшийся под санаторием.

Без одобрения Вашингтона и поставляемых американцами данных Украина не могла атаковать цели в России французскими и британскими крылатыми ракетами. Лондон и Париж последовательно выступают за право Украины атаковать любые военные цели в России в логике самообороны.





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