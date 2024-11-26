

Лидера «Грузинского легиона» в Донецке заочно приговорили к 23 годам тюрьмы

26.11.2024 13:54





Т.н. Верховный суд в аннексированном Россией Донецке приговорил лидера воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили к 23 годам лишения свободы.



По информации российской Генпрокуратуры, 46-летний Мамулашвили осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса.



«В суде установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили вербовал наемников из иностранных государств, не являющихся сторонами конфликта, приоритетно из бывших военнослужащих вооруженных сил Грузии. После этого он обучал и вооружал завербованных граждан, а также обеспечивал их участие в боевых действиях. За указанные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей. В апреле 2022 года Мамулашвили дал интервью каналу «Ходорковский-LIVE» в видеохостинге YouTube, в ходе которого публично высказывал антироссийские позиции и взгляды, а также заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», – говорится в заявлении.



Заочные приговоры вынесены в отношении еще троих бойцов – 34-летнего Георгия Руситашвили, 30-летнего Нодара Петриашвили и 54-летнего Вано Надирадзе. Их приговорили к 14 годам лишения свободы каждого по статье «участие наемника в вооруженном конфликте».



«Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», – сказано в заявлении российской прокуратуры.





«Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Ранее в России признали «Грузинский легион» террористической организацией.





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