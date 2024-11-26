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Проходивший лечение во Франции грузинский боец скончался
26.11.2024 23:57
Спартак Лекиашвили, раненый в Украине грузинский боец, проходивший лечение во Франции, скончался. В МИД Грузии эту информацию подтвердили.
По данным ведомства, на данном этапе проводятся процедуры по передаче тела.
Спартак Лекиашвили был ранен во время взрыва в Бахмуте в мае 2023 года. Сначала он проходил лечение в Украине, затем — в Грузии и во Франции.
Сообщалось, что грузинский боец находился в украинской клинике города Ровно — три месяца не выходил из комы. У Лекиашвили были парализованы конечности. Его необходимо перевезти в европейскую клинику, чтобы не ампутировать ногу.
Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что состояние здоровья пострадавшего на войне в Украине грузинского бойца ухудшается. После ранения 24-летний боец потерял зрение. Он впал в кому.
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