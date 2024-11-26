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Проходивший лечение во Франции грузинский боец скончался


26.11.2024   23:57


Спартак Лекиашвили, раненый в Украине грузинский боец, проходивший лечение во Франции, скончался. В МИД Грузии эту информацию подтвердили.

По данным ведомства, на данном этапе проводятся процедуры по передаче тела.

Спартак Лекиашвили был ранен во время взрыва в Бахмуте в мае 2023 года. Сначала он проходил лечение в Украине, затем — в Грузии и во Франции.

Сообщалось, что грузинский боец находился в украинской клинике города Ровно — три месяца не выходил из комы. У Лекиашвили были парализованы конечности. Его необходимо перевезти в европейскую клинику, чтобы не ампутировать ногу.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что состояние здоровья пострадавшего на войне в Украине грузинского бойца ухудшается. После ранения 24-летний боец потерял зрение. Он впал в кому.


Источник: SOVA
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