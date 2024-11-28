

Командир «Грузинского легиона»: нас хотят изобразить военными преступниками

28.11.2024 17:02





Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал в интервью информационному интернет агентству Ambebi приговор т.н. Верховного суда в аннексированном Россией Донецке:



«Это девятое уголовное дело, возбужденное против меня Российской Федерацией и ее доверенными лицами. Меня четыре раза судили, трижды меня приговаривали к пожизненному заключению. В основном они обвиняют в военных преступлениях, совершенных против российских военных, убийствах офицеров и тому подобном.



Что хотят то и выдумывают, что их остановит?! Судя по всему, решение т.н. суда Донецка – одна из составляющих развернутой против меня кампании по дискредитации. Они хотят изобразить нас военными преступниками. Против меня намеренно распространяется дезинформация, иногда меня обвиняют в том, что меня не отравили, а я заявлял об этом, иногда обвиняют в чем-то глупом», — заявил Мамулашвили.



Генпрокуратура РФ сообщает, что 46-летний Мамулашвили осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса.



«В суде установлено, что в период с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили вербовал наемников из иностранных государств, не являющихся сторонами конфликта, приоритетно из бывших военнослужащих вооруженных сил Грузии. После этого он обучал и вооружал завербованных граждан, а также обеспечивал их участие в боевых действиях.



За указанные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей. В апреле 2022 года Мамулашвили дал интервью каналу «Ходорковский-LIVE» в видеохостинге YouTube, в ходе которого публично высказывал антироссийские позиции и взгляды, а также заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации», – говорится в заявлении.





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