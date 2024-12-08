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Сирия освобождена от режима Башар аль-Асада
08.12.2024 12:45
По заявлениям сирийских мятежников, столица Дамаск освобождена от Башара аль-Асада, - указанную информацию распространяет BBC.
Согласно информации, официальные лица министерства обороны Сирии покинули штаб-квартиру в Дамаске.
Также распространяется информация о том, что сам Башар Асад вылетел из столицы.
По сводкам BBC, по кадрам, размещенным в социальных СМИ, видно, что из известного Сайданайского монастыря, где пытали и приводили в исполнение смертельные приговоры для противников режима, освобождены тысячи арестантов.
Лидер сирийской оппозиции Хади аль-Бахра, возглавляющий национальную коалицию оппозиционных сил, в эфире Al-Arabiya уже заявил о том, что режим Асада пал, и "темная эра в истории Сирии завершена".
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