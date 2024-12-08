

Сирия освобождена от режима Башар аль-Асада

08.12.2024 12:45





По заявлениям сирийских мятежников, столица Дамаск освобождена от Башара аль-Асада, - указанную информацию распространяет BBC.



Согласно информации, официальные лица министерства обороны Сирии покинули штаб-квартиру в Дамаске.



Также распространяется информация о том, что сам Башар Асад вылетел из столицы.



По сводкам BBC, по кадрам, размещенным в социальных СМИ, видно, что из известного Сайданайского монастыря, где пытали и приводили в исполнение смертельные приговоры для противников режима, освобождены тысячи арестантов.



Лидер сирийской оппозиции Хади аль-Бахра, возглавляющий национальную коалицию оппозиционных сил, в эфире Al-Arabiya уже заявил о том, что режим Асада пал, и "темная эра в истории Сирии завершена".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





