

Россия признана полностью ответственной за факты нарушений прав собственности на территории Абхазии - Оханашвили

17.12.2024 17:25





«Власти Грузии одержали очередную победу в Страсбургском суде, которая вновь подтвердила территориальную целостность Грузии», – заявил министр юстиции Грузии Анри Оханашвили на брифинге в министерстве.



По словам Оханашвили, Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Таганов и другие против Грузии и России», согласно которому, Россия признана полностью ответственной за факты нарушений прав собственности на территории оккупированной Абхазии.



«В этом деле требования истцов, физических лиц, касались вопросов собственности на территории оккупированной Абхазии. Сегодняшним решением Европейский суд по правам человека вновь подтвердил, что за нарушения прав человека на оккупированных территориях полностью несет ответственность Россия, поскольку Россия до сих пор осуществляет эффективный контроль над оккупированной территорией Абхазии. Суд подчеркнул, что в соответствии с международным правом Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, однако с 1990-х годов власти Грузии не могут осуществлять эффективный контроль над этой территорией из-за военного, экономического и политического вмешательства России.



Несмотря на невозможность для Грузии осуществлять эффективный контроль на территории оккупированной Абхазии, Европейский суд отметил, что грузинские власти приняли все возможные и разумные меры для защиты права собственности людей в Абхазии. Сегодняшним решением Европейского суда вновь была подтверждена правильность разумного и мирного подхода к деоккупации, который осуществляется властями Грузии с 2012 года.



Поздравляю наше общество с этой очередной государственной победой в борьбе против оккупации. Воспользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность сотрудникам Министерства юстиции за их вклад в защиту государственных интересов», – заявил Анри Оханашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





