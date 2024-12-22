Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Украине погиб еще один грузинский боец


22.12.2024   13:51


В Украине, при боевых действиях, погиб еще один грузинский боец – Бадри Кварацхелия.

Информацию уже подтвердили в МИД Грузии.

По распространенной информации, командующий „Свободной Грузией“ Бадри Кварацхелия погиб в контактном бою в Курской области РФ.

Напомним, что Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна