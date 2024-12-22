

В Украине погиб еще один грузинский боец

22.12.2024 13:51





В Украине, при боевых действиях, погиб еще один грузинский боец – Бадри Кварацхелия.



Информацию уже подтвердили в МИД Грузии.



По распространенной информации, командующий „Свободной Грузией“ Бадри Кварацхелия погиб в контактном бою в Курской области РФ.



Напомним, что Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.





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