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В Украине погиб еще один грузинский боец
22.12.2024 13:51
В Украине, при боевых действиях, погиб еще один грузинский боец – Бадри Кварацхелия.
Информацию уже подтвердили в МИД Грузии.
По распространенной информации, командующий „Свободной Грузией“ Бадри Кварацхелия погиб в контактном бою в Курской области РФ.
Напомним, что Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.
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