

СГБ Грузии сообщает о похищении оккупанатми двоих граждан Грузии

26.12.2024 17:10





Служба государственной безопасности Грузии посредством соцсети Facebook сообщает о похищении двух граждан у села Квемо Никози Горийского муниципалитета.



«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - сообщают в ведомстве.



За 9 месяцев 2024 года на разделительных линиях были похищены 58 граждан Грузии, сообщали в октябре в Службе государственной безопасности, из них 31 – на территориях прилегающих к селам муниципалитетов Душети, Каспи, Гори и Карели. 27 похищений было зафиксировано вблизи разделительной линии в районе Зугдидского и Цаленджихского муниципалитетов.





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