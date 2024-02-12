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S&P Global подтвердило кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB»
12.02.2024 18:32
Рейтинговое агентство S&P Global подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB», прогноз стабильный.
Агентство прогнозирует экономический рост на уровне 5% в этом году. S&P Global ожидает, что получение Грузией статуса кандидата в ЕС будет способствовать дальнейшим реформам.
«По ожиданиям рейтингового агентства, эта тенденция сохранится и в 2024 году. Параметры бюджета, запланированные на 2024 год, свидетельствуют о высоком уровне бюджетной дисциплины», – заявили в Минфине Грузии.
Также отмечается снижение уровня госдолга, прозрачность и простота ведения бизнеса, передает агентство «Новости-Грузия».
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне «BB», прогноз позитивный. Рейтинг поддерживается сильными показателями госуправления и экономического роста, умеренным уровнем госдолга и здоровым банковским сектором, говорится в отчете.
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