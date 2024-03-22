

Грузия была представлена на туристической медиа-конференции в Берлине

22.03.2024 12:03





Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в туристической медиа-конференции International Media Marketplace (Travel Media Conference) в Берлине, Германия.



Конференция объединяет представителей международных СМИ, инфлюенсеров и блоггеров, интересующихся сферой туризма.



В рамках конференции представители Национальной администрации туризма Грузии провели около 80 встреч с журналистами, блоггерами и инфлюенсерами. Переговоры состоялись с Cycling Thread/National Geographic, Neus Deutschland, Ski Guide Austria, Frankfurter Rundschau и другими представителями СМИ.



Международные медиаорганизации ознакомились с туристическим направлением Грузии, морскими и горными курортами, заинтересовались приключенческим, винным и кулинарным туризмом.



В рамках конференции, в целях туристической популяризации Грузии, были запланированы проекты с участием рейтинговых СМИ, блоггеров и инфлюенсеров, что будет способствовать привлечению туристических потоков в страну.



International Media Marketplace проводится в нескольких странах мира в течение года. На конференции в Берлине были представлены 180 медиакомпаний и 98 международных брендов.







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