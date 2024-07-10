

Инфляция в Грузии - разные методики

10.07.2024 13:33





С 2022 года Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель – Гармонизированный индекс потребительских цен.



По данным Грузстата, по этой методологии инфляция в июне 2024 года составила 3,1 процента, что на 0,9 процента выше инфляции в 2,2 процента, рассчитанной по национальной методологии.



Что касается отдельных компонентов, то согласно методологии ЕС — HICP процентное изменение по сравнению с соответствующим периодом 2023 года распределяется следующим образом:



Продукты питания и безалкогольные напитки – 1,0%; алкогольные напитки, табачные изделия – 2,8%; Одежда и обувь – 3,4%; Жилье, вода, электричество, газ и другие виды отопления – -2,4%; Мебель, предметы быта и отделка, уход и ремонт дома – -3,6%; здравоохранение – 0,7%; Транспорт – 10,2%; Связь, – -1,1%; Досуг, развлечения и культура – 0,1%; Образование – 3,7%; Гостиницы, кафе и рестораны – 9,9%; Различные товары и услуги – 2,5%.





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