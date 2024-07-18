

В Грузии хорошие условия для ведения бизнеса и инвестиций - отчет Госдепа США по инвестклимату

18.07.2024 11:21





«Расположенная на стыке Западной Азии и Восточной Европы Грузия обладает небольшим, но открытым рынком, который извлекает выгоду из международной торговли, туризма и транспорта», — говорится в отчете Государственного департамента США об инвестиционном климате за 2024 год, который также коснулся Грузии.



Согласно отчету, с 1991 года в стране были проведены масштабные экономические реформы, которые позволили создать относительно хорошо функционирующую и стабильную рыночную экономику.



Согласно отчету, в декабре 2023 года Европейский союз предоставил Грузии статус кандидата и представил девять шагов, которые правительство Грузии должно предпринять для продолжения процесса вступления, включая продвижение в плане деолигархизации и борьбы с коррупцией.



«С 2005 по 2023 год средние темпы экономического роста превышали пять процентов. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика направлена на низкий уровень дефицита, низкую инфляцию и волатильный обменный курс. В 2023 году экономический рост составил 7,5%, а уровень инфляции снизился до 0,4%, что было отмечено более традиционными экономическими факторами, а именно туризмом, увеличением экспорта и сильным притоком иностранного капитала“, — отмечается в отчете.



В отчете Госдепартамента говорится, что в результате устойчивого роста в течение последних трех лет ожидается, что ВВП Грузии продолжит эту траекторию, которая, по прогнозам, к 2024 году вырастет до 5-7% процентов. В отчете отмечается, что в целом условия для ведения бизнеса и инвестиций в Грузии хорошие, и Грузия является благоприятной страной по сравнению с другими странами региона.



«Однако существует стойкое недоверие к способности юридического сектора вести коммерческие дела независимо или своевременно и компетентно. Некоторые коммерческие предприятия годами остаются в суде. Компании жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, а также сообщают об отсутствии эффективной антимонопольной политики и выборочном применении законов и нормативных актов, включая коммерческое законодательство, и трудностях в разрешении споров, связанных с правами собственности“, – говорится в отчете.



Как отмечается в отчете Госдепартамента, правительство Грузии продолжает работать над решением этих проблем, и, несмотря на сохраняющиеся трудности, Грузия как хорошее место для ведения бизнеса находится на высоком уровне в регионе. В отчете также освещаются грузино-американские отношения.



«США и Грузия подписали двустороннее инвестиционное соглашение в 1994 году, и Грузия имеет право экспортировать многие товары в США без взимания пошлин», — говорится в сообщении.



В документе также подчеркивается поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«После восстановления независимости в 1991 году на прилегающих к российской границе территориях Грузии, в Абхазии и Южной Осетии, вспыхнула гражданская война и сепаратистские конфликты. В августе 2008 года напряженная ситуация в Южной Осетии достигла своего апогея и завершилась короткой войной между Россией и Грузией. Россия вторглась в Грузию, оккупировала грузинские территории, Абхазию и Южную Осетию. Россия по-прежнему оккупирует эти регионы Грузии, и центральные власти в Тбилиси не могут эффективно контролировать эти территории. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и не признают грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми образованиями. Ситуация на оккупированных территориях, а также вблизи разделительных линий на административной границе по-прежнему остается напряженной, но это не оказывает прямого влияния на другие территории Грузии, включая Тбилиси», — говорится в отчете.



Кроме того, в отчете говорится, что транзит и логистика являются приоритетными отраслями для Грузии.



«Транзит и логистика являются приоритетными отраслями, поскольку Грузия стремится воспользоваться преимуществами торгового коридора Ближний Восток-Запад после вторжения России в Украину в 2022 году. Расширяющийся рынок Центральной Азии также привел к недавнему увеличению объемов перевозок по среднему коридору, соединяющему Европу с рынком Центральной Азии, и может стать источником долгосрочного роста для Грузии, особенно за счет инвестиций в стратегическую инфраструктуру и региональное сотрудничество“, – отмечается в отчете.



В документе также упоминается строительство порта Анаклия и нового Тбилисского международного аэропорта.



«В феврале 2023 года правительство Грузии объявило новый тендер на развитие глубоководного морского порта Анаклия, первоначальный тендер на строительство которого был отменен правительством в 2020 году. В феврале 2024 года правительство объявило международный тендер на морскую инфраструктуру, проектирование и строительство порта Анаклия. В апреле 2024 года правительство объявило о строительстве нового Тбилисского международного аэропорта», — говорится в отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате за 2024 год.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





