

Госдепартамент США положительно оценивает деятельность Национального банка Грузии

18.07.2024 13:34





В новом отчете Госдепартамента США об инвестиционной среде Грузии деятельность Национального банка оценивается положительно. Государственный департамент анализирует инвестиционную среду Грузии, экономическую ситуацию в стране, а также проводимую денежно-кредитную и фискальную политику. В документе подчеркивается, что фискальная и монетарная политика страны ориентирована на низкий дефицит, низкую инфляцию и плавающий обменный курс.



В отчете об инвестиционной среде основное внимание уделяется эффективному мониторингу финансовых санкций со стороны Нацбанка и важным шагам, предпринятым в этом отношении.



«Для надлежащего и эффективного мониторинга реализации санкций финансовыми учреждениями Национальный банк Грузии создал новый департамент, который отвечает за разработку соответствующих методических указаний для финансовых учреждений по соблюдению международных санкций и помогает представителям финансового сектора понимать и выполнять требования, предусмотренные санкционным режимом. Соблюдение международных финансовых санкций систематически проверяется в ходе выездных проверок финансовых учреждений», — говорится в отчете.



Кроме того, в отчете рассматривается надзорная политика Национального банка Грузии, в результате которой финансовый сектор и банковская система успешно справляются с глобальными вызовами.



«Банковская система стабильна, хорошо капитализирована, ликвидна и прибыльна. Финансовый сектор располагает солидными резервами капитала и ликвидности для противодействия потенциальным угрозам. Доля неактивных кредитов снижается. Практика банковского надзора и регулирования в Грузии значительно улучшилась и в значительной степени соответствует директивам Базеля/ЕС“, — отмечается в отчете.



Информацию распространяет Национальный банк Грузии.







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