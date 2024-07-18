

Минсельхоз Грузии обещает рекордный урожай пшеницы в этом году

18.07.2024 14:26





Минсельхоз Грузии обещает рекордный урожай пшеницы в этом году.



"В этом году урожай намного лучше, чем в прошлом. По урожайности с гектара в 2024 году у нас будет рекордный показатель – более 3 тонн, чего не было в последние годы и что очень хорошо", – заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.



Ассоциация зернопроизводителей ранее заявляла, что обильные дожди в Грузии в этом году привели к тому, что фермеры не могут вовремя собрать пшеницу и часть сгнило на корню, а ожидаемый урожай хуже по качеству, чем в прошлые годы.



*В 2023 году в Грузии было собрано 146,6 тысячи тонн пшеницы. Этот объем может на четверть покрывать внутренний спрос. Посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, средняя урожайность 2,6 тонны на один гектар.



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