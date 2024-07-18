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В I полугодии аэропорты Грузии обслужили 3 220 599 человек
18.07.2024 14:30
За первые 6 месяцев 2024 года пассажиропоток аэропортов Грузии составил рекордные 3 220 599 человек — рост на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Тбилисский аэропорт успел обслужить 2 124 599 пассажиров. Это на 36% больше, чем в 2023 году, и на 14% выше, чем в 2019 году.
Аэропорт в Кутаиси перевёз 745 895 человек. Увеличение пассажиропотока на 12% и 104% в сравнении с 2023 и 2019 годами.
Батумский аэропорт обслужил 334 437 пассажиров — разница с 2023 и 2019 годами в +41% и +35% соответственно.
Всего в аэропортах страны было выполнено 14 682 рейса — на 33% и 20% больше, чем в 2023 и 2019.
Топ-5 авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров и их доля рынка:
1. Wizz Air — 553 744 пассажира, 17%
2. Turkish Airlines — 286 979 пассажиров, 9%
3. Pegasus — 262 542 пассажира, 8%
4. Georgian Airways — 232 890 пассажиров, 7%
5. Azerbaijan Airlines — 192 773 пассажира, 6%
Кроме этого, положительная динамика наблюдается и в сфере авиаперевозки грузов. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 23%.
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