

В I полугодии аэропорты Грузии обслужили 3 220 599 человек

18.07.2024 14:30





За первые 6 месяцев 2024 года пассажиропоток аэропортов Грузии составил рекордные 3 220 599 человек — рост на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.



Тбилисский аэропорт успел обслужить 2 124 599 пассажиров. Это на 36% больше, чем в 2023 году, и на 14% выше, чем в 2019 году.



Аэропорт в Кутаиси перевёз 745 895 человек. Увеличение пассажиропотока на 12% и 104% в сравнении с 2023 и 2019 годами.



Батумский аэропорт обслужил 334 437 пассажиров — разница с 2023 и 2019 годами в +41% и +35% соответственно.



Всего в аэропортах страны было выполнено 14 682 рейса — на 33% и 20% больше, чем в 2023 и 2019.



Топ-5 авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров и их доля рынка:



1. Wizz Air — 553 744 пассажира, 17%

2. Turkish Airlines — 286 979 пассажиров, 9%

3. Pegasus — 262 542 пассажира, 8%

4. Georgian Airways — 232 890 пассажиров, 7%

5. Azerbaijan Airlines — 192 773 пассажира, 6%



Кроме этого, положительная динамика наблюдается и в сфере авиаперевозки грузов. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 23%.





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