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Украина отложила возобновление паромного сообщения с Грузией
18.07.2024 15:50
Украинская компания «Укрферри», отложила возобновление паромного сообщения с Грузией, которое было остановлено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на расписание компании.
Текущее расписание показывает, что запуск запланирован на 24 июля. Компания не назвала причины задержки.
В прошлом месяце «Укрферри» сообщила, что с 9 июля возобновит паромное сообщение между Батуми и Черноморском в Одесской области. Первый рейс должен был прибыть в Грузию 12 июля.
Согласно опубликованной компанией карте маршрута, паром должен ходить в обход оккупированного Россией украинского полуострова Крым.
Помимо пассажиров паромы перевозят широкий спектр грузов, включая грузовики, автомобили, железнодорожные вагоны и палубные грузы. Как указывает Reuters, возобновление сообщения с Грузией позволит Киеву получить доступ к рынкам на Кавказе и в Центральной Азии.
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