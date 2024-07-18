

Украина отложила возобновление паромного сообщения с Грузией

18.07.2024 15:50





Украинская компания «Укрферри», отложила возобновление паромного сообщения с Грузией, которое было остановлено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на расписание компании.



Текущее расписание показывает, что запуск запланирован на 24 июля. Компания не назвала причины задержки.



В прошлом месяце «Укрферри» сообщила, что с 9 июля возобновит паромное сообщение между Батуми и Черноморском в Одесской области. Первый рейс должен был прибыть в Грузию 12 июля.



Согласно опубликованной компанией карте маршрута, паром должен ходить в обход оккупированного Россией украинского полуострова Крым.



Помимо пассажиров паромы перевозят широкий спектр грузов, включая грузовики, автомобили, железнодорожные вагоны и палубные грузы. Как указывает Reuters, возобновление сообщения с Грузией позволит Киеву получить доступ к рынкам на Кавказе и в Центральной Азии.





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