

Глава МИД Грузии: Наша страна безопасна для любых инвестиций

18.07.2024 19:05





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отреагировал отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате на 2024 год, в котором говорится о Грузии. По его словам, Грузия – страна, где большое внимание уделяется инвестиционной среде, инвестиционному климату, над которым правительство Грузии работает очень активно.



«Именно безопасная окружающая среда и безопасная страна – главный компонент иностранных инвестиций, главная привлекательность. Соответственно, это еще одно подтверждение того, о чем говорят правительство Грузии и глава правительства, — что наша страна безопасна для любых инвестиций. В этом документе были очень интересные послания», — отметил Илья Дарчиашвили.



Кроме того, глава МИД пояснил, что правительство Грузии продолжает активно работать над дальнейшим укреплением инвестиционных возможностей страны.



«Это один из важных факторов нашего экономического благополучия. А это, в свою очередь, напрямую связано с благополучием нашего народа и населения», — заявил Дарчиашвили.







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