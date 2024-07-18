

Доклад Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии

18.07.2024 22:25





17 июля Госдепартамент США опубликовал доклад об инвестиционном климате в Грузии за 2024 год. В докладе положительно оценивается общая деловая среда в Грузии, но выражается обеспокоенность по поводу независимости судебной власти Грузии, в частности, «способности судебного сектора независимо, своевременно и компетентно выносить решения по коммерческим делам». Деловые споры часто затягиваются в суде, местный процесс принятия решений неэффективен, а антимонопольное законодательство также неэффективно. Более того, в Грузии нет единого предпринимательского кодекса. В докладе выражается обеспокоенность по поводу обвинений в политическом вмешательстве и избирательном применении законов, в том числе законов о предпринимательстве.



В целом в докладе положительно оцениваются благоприятный деловой климат в Грузии и траектория роста ВВП страны. Он также отмечает, что после получения статуса кандидата в 2023 году приведение Грузии своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС станет возможностью для структурных реформ в таких областях, как законодательство о конкуренции, права собственности, технические регламенты и другие.



В докладе подчеркивается устойчивость экономики Грузии в свете недавних глобальных проблем, в частности, пандемии Ковид-19 и вторжения России в Украину. «В целом условия для бизнеса и инвестиций хорошие, и Грузия опережает другие страны региона», – говорится в докладе. В нем также положительно оценивается ряд инфраструктурных проектов в Грузии, включая стратегические инвестиции в Средний коридор, соединяющий Европу и Азию, объявление тендера на морскую инфраструктуру порта Анаклия и планы строительства нового международного аэропорта в Тбилиси.



Доклад основан на Индексе экономической свободы 2024 года, составленном Heritage Foundation, согласно которому Грузия занимает 32 место из 184 стран и который характеризует экономику Грузии как «умеренно свободную». «Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, с точки зрения основных направлений политики экономика Грузии работала достаточно хорошо. Были проведены реформы для повышения эффективности регулирования, и поддерживается политика открытого рынка с низкими налогами. Экономика продемонстрировала высокий уровень устойчивости», – говорится в документе, – «Однако институциональные слабости по-прежнему требуют гораздо более целенаправленных реформ, поскольку ограниченные реформы не привели к значительному улучшению. Государственные расходы в процентах от ВВП росли, а сальдо бюджета было отрицательным. Инфляция была относительно высокой», — отмечается в докладе Heritage Foundation.



В целом в докладе говорится, что «правительство Грузии продолжает работать над решением этих проблем, и, несмотря на сохраняющиеся проблемы, Грузия занимает высокую позицию в регионе как хорошее место для ведения бизнеса».



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





