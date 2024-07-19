

20-21 июля Грузия выступит на гастрономическом фестивале в Лондоне

19.07.2024 14:03





За два дня до проведения The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе посетила грузинский стенд и ознакомилась с подготовительными работами.



20-21 июля в рамках международного гастрономического фестиваля «Театр мастер-класса» состоятся четыре мастер-класса по грузинским винам и блюдам.



В рамках фестиваля на грузинском стенде в течение двух дней будут организованы дегустация вин и шоу-кухня.



В фестивале примут участие грузинские шеф-повара и сомелье, которые познакомят участников с грузинскими блюдами и вином. Известные шеф-повара Гурам Багдошвили и Текуна Гачечиладзе познакомят участников фестиваля с традиционными и современными грузинскими блюдами, а представитель Национального агентства вина Ираклий Чолобаргия организует дегустацию грузинских вин.



На гастрономическом фестивале National Geographic Traveller Food Festival 2024 особое внимание будет уделено Грузии как родине вина и восьмитысячелетней истории его производства.





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