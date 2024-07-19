|
|
|
В январе-июне внешнеторговый оборот товаров в Грузии снизился на 1,8 процента
19.07.2024 14:27
По данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 10 миллионов 319,4 миллиона долларов США, что на 1,8 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из них, по данным Национальной служба статистики, экспорт составляет 2 847,6 млн. составляет долларов США, то есть снизился на 6,7 процента, тогда как импорт составил 7 471,8 миллиона долларов США – рост составил 0,2 процента.
Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-июне 2024 года составил 4624,2 миллиона долларов США составил 44,8 процента внешнеторгового оборота.
Согласно отчету агентства, в январе-июне 2024 года доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 67,4 процента. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются Турция – 1 529,0 млн. в долларах США, Россия – 1 197,6 млн. долларов США и Китая – 855,0 млн. долларов США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна