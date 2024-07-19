

В январе-июне внешнеторговый оборот товаров в Грузии снизился на 1,8 процента

19.07.2024 14:27





По данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без незадекларированной торговли) составил 10 миллионов 319,4 миллиона долларов США, что на 1,8 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из них, по данным Национальной служба статистики, экспорт составляет 2 847,6 млн. составляет долларов США, то есть снизился на 6,7 процента, тогда как импорт составил 7 471,8 миллиона долларов США – рост составил 0,2 процента.



Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-июне 2024 года составил 4624,2 миллиона долларов США составил 44,8 процента внешнеторгового оборота.



Согласно отчету агентства, в январе-июне 2024 года доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 67,4 процента. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются Турция – 1 529,0 млн. в долларах США, Россия – 1 197,6 млн. долларов США и Китая – 855,0 млн. долларов США.







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