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В Украине впервые объявлены онлайн-аукционы крупной приватизации
20.07.2024 11:24
Фонд госимущества объявил первые в Украине онлайн-аукционы крупной приватизации на Прозорро.Продажи. Это торги по продаже объектов балансовой стоимостью более 250 млн грн, сообщила пресс-служба системы государственных онлайн-аукционов.
Первыми лотами крупной приватизации являются:
- гостиница "Украина" ФГИУ выставила на торги со стартовой стоимостью более 1 млрд грн. На 14 этажах площадью почти 22 500 кв. м расположены 363 номера, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, салон красоты, сауна, массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Кроме здания отеля новый владелец также получит здания охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройку и навес. Трехраундовый аукцион на повышение цены состоится 18 сентября.
- Объединенная горно-химическая компания со стартовой ценой почти в 3,9 млрд грн. Основным видом деятельности предприятия является добывание руд других цветных металлов. Главный офис ОГХК находится в Киеве, а производственные мощности – в Днепропетровской и Житомирской областях. Торги по продаже актива пройдут 9 октября по правилам английского аукциона на повышение цены.
Большая приватизация открывает двери для новых инвестиций, которые сейчас чрезвычайно нужны для восстановления и модернизации нашей страны, отметила министр экономики Юлия Свириденко.
"Большая приватизация – это не только о продаже объектов и привлечении больших средств в госбюджет, которые пойдут на поддержку Сил обороны и восстановление Украины. Это о развитии предприятий и территорий, создании дополнительных рабочих мест, запуске отраслей по-новому и поддержке украинской экономики в эти непростые времена", – отметил глава ФГИ Виталий Коваль.
Функция Прозорро.Продажи – обеспечить безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника, имеющего на это определенное законодательством право, к участию в аукционе, подчеркнул Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.
Принять участие в торгах по крупной приватизации может каждый желающий, кроме участников, которые по законодательству не могут быть определены победителем аукциона. Чтобы посоревноваться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро.Продажи и сделать ценовое предложение.
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