|
|
|
Грузия представлена на фестивале The National Geographic Traveler Food Festival 2024 в Великобритании
20.07.2024 19:47
Национальная администрация туризма Грузии впервые принимает участие в гастрономическом фестивале National Geographic Traveler в Лондоне. На международном гастрономическом фестивале в «Театре мастер-классов» проходят четыре сеанса мастер-классов по грузинским винам и блюдам.
В рамках фестиваля на стенде Грузии в течение двух дней проводится дегустация вин и т.к. Show Kitchen.
Известные кулинары Гурам Багдошвили и Текуна Гачечиладзе знакомят участников фестиваля с традиционными и современными грузинскими блюдами, а представитель Дегустацию грузинского вина проводит представитель Национального агентства вина Ираклий Чолобаргиа.
На фестивале The National Geographic Traveler Food Festival 2024 Грузии особое внимание уделяется как родине вина и стране с восьмитысячелетним опытом виноделия. Фестиваль посещают 2000 посетителей из 200 стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна