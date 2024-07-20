

Грузия представлена ​​на фестивале The National Geographic Traveler Food Festival 2024 в Великобритании

20.07.2024 19:47





Национальная администрация туризма Грузии впервые принимает участие в гастрономическом фестивале National Geographic Traveler в Лондоне. На международном гастрономическом фестивале в «Театре мастер-классов» проходят четыре сеанса мастер-классов по грузинским винам и блюдам.



В рамках фестиваля на стенде Грузии в течение двух дней проводится дегустация вин и т.к. Show Kitchen.



Известные кулинары Гурам Багдошвили и Текуна Гачечиладзе знакомят участников фестиваля с традиционными и современными грузинскими блюдами, а представитель Дегустацию грузинского вина проводит представитель Национального агентства вина Ираклий Чолобаргиа.



На фестивале The National Geographic Traveler Food Festival 2024 Грузии особое внимание уделяется как родине вина и стране с восьмитысячелетним опытом виноделия. Фестиваль посещают 2000 посетителей из 200 стран.





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