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Проект Черноморского подводного кабеля значительно повысит роль Грузии - замминистра экономики
24.07.2024 21:05
«Проект Черноморского подводного кабеля значительно повысит роль Грузии в обеспечении энергетической безопасности Европы», — заявил заместитель министра экономики Грузии Генади Арвеладзе в своем выступлении на пятом заседании Партнерства по трансатлантическому энергетическому и климатическому сотрудничеству (P-TECC) в Бухаресте, Румыния.
Замминистра заявил: «Проект Черноморского подводного кабеля является важным шагом на пути к энергетической безопасности и экологической устойчивости».
«Грузия, как страна-кандидат в ЕС, будет использовать эту инициативу, чтобы повысить свой статус одного из самых важных и надежных партнеров Европейского Союза. Проект существенно повысит роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы», — отметил Арвеладзе.
Грузинская делегация была приглашена на встречу Министерством энергетики США и Министерством энергетики Румынии.
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