|
|
|
Более 80 предприятий, связанных с едой в Грузии, нарушили санитарные нормы
24.07.2024 21:16
Специалисты Национального агентства продовольствия с апреля по июнь проверили более трех тысяч пищевых предприятий по все Грузии. И оштрафовали за нарушения 82 компании.
Среди тех, кто не соблюдает санитарные нормы, — производители полуфабрикатов, молочной, рыбной и мясной продукции, мясоперерабатывающие предприятия, школы и детские сады, магазины и оптовые базы, кафе и рестораны.
Большинство нарушений связано с продажей мяса без санитарных показаний, плохой уборкой и дезинфекцией помещений, нарушением температурного режима и условий хранения продуктов, наличием конденсата в холодильниках.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна