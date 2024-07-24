

Более 80 предприятий, связанных с едой в Грузии, нарушили санитарные нормы

24.07.2024 21:16





Специалисты Национального агентства продовольствия с апреля по июнь проверили более трех тысяч пищевых предприятий по все Грузии. И оштрафовали за нарушения 82 компании.



Среди тех, кто не соблюдает санитарные нормы, — производители полуфабрикатов, молочной, рыбной и мясной продукции, мясоперерабатывающие предприятия, школы и детские сады, магазины и оптовые базы, кафе и рестораны.



Большинство нарушений связано с продажей мяса без санитарных показаний, плохой уборкой и дезинфекцией помещений, нарушением температурного режима и условий хранения продуктов, наличием конденсата в холодильниках.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





