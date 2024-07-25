

Проект развития конного туризма в Горжоми подорожал – тендер на полмиллиона долларов США

25.07.2024 11:14





На этот раз 1,4 миллиона лари [более полмиллиона долларов США] выделено на строительство инфраструктуры конного туризма в муниципалитете Хуло [долина Горжоми], а именно: открытого и малого манежа, трибуны и конюшни, вспомогательного здания и административного центра, а также инженерной системы. Агентство по развитию туризма Аджарии уже объявило тендер.



Следует отметить, что впервые тендер на закупку строительных работ конюшни, манежа и трибуны в Горжомской долине был объявлен в феврале 2023 года за 401500 лари, но он так и не состоялся, а участники тендера были дисквалифицированы.



В марте 2023 года был объявлен повторный конкурс, но уже с увеличенной суммой в 710000 лари. 16 мая 2023 года с компанией-победителем «Мшенебели 777-7» (груз. Строитель), был подписан контракт на выполнение работ на сумму 702 900 лари, однако впоследствии агентство расторгло и этот контракт тоже.



На этот раз тендер объявлен на сумму 1472159 лари. Почему проект подорожал и будет ли изменено место, где должна быть организована инфраструктура? — С этим вопросом Batumelebi обратились в Агентство по развитию туристических продуктов.



— «Место, где будет организована соответствующая инфраструктура, остается таким же, как и было запланировано ранее. Что касается увеличения сметной стоимости покупки, то существующая смета была обновлена и добавлены конюшня и вспомогательное здание. Также было добавлено строительство административного здания, которое не было включено в предыдущий перечень требований тендера», — ответили в Агентстве.



Прием предложений на тендер начнется 7 августа 2024 года и завершится 12 августа. Инфраструктуру в долине Горджоми должны привести в порядок к 1 ноября 2025 года. Кроме того, как указано в условиях — «Учитывая географическое расположение объекта строительства, период с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года не считается сроком исполнения обязательства». В этот период производство работ должно быть остановлено.



В качестве одной из причин расторжения прежнего договора был назван вопрос выкупа земельных участков у населения и невыдачи соответствующей компенсации владелицам земельных участков.



— «Этот вопрос был прерогативой Министерства финансов и экономики Аджарии, и на данный момент проблема компенсаций решена», — пояснили в Агентстве туризма.





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