

Строительная компания, которая будет обустраивать морскую инфраструктуру в порту Анаклия, будет названа ​​26 июля

25.07.2024 13:25





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что в отношении порта Анаклия, министерство, совместно с международными консалтинговыми компаниями, активно работает как над объявлением инвестора, так и над началом строительных работ.



По его словам, строительная компания будет названа 26 июля.



«Поскольку процесс достаточно комплексный, как отбор частного партнера, так и строительные работы, поэтому мы ведем этот процесс с высоким уровнем ответственности и внимания. В данном случае мы направили уточняющие вопросы участнику тендера с привлечением консультанта. На этой неделе мы получили подробные ответы, которые обрабатываются нашим европейским консультантом. В этот момент мы получим оценку консультанта на этой неделе, возможно, завтра, самое позднее в начале следующей недели, чтобы определить соответствие требованиям. Если остались вопросы, требующие уточнения, возможно, нам придется продолжить диалог с претендентом. Что касается строительных работ, то вы знаете, что у нас были переговоры с «большой четверкой». Была конкурентная среда, в конкурентных условиях была выбрана строительная компания, наиболее опытная в сфере морского строительства. В принципе, завтра мы должны завершить этот процесс. Здесь также были привлечены инженеры-консультанты для оценки поступивших от компаний предложений, и завтра мы завершим этот процесс. Завтра мы назовем партнера по строительству и, соответственно, предоставим общественности информацию о нем», — заявил Леван Давиташвили.





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