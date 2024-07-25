

Новая радиолокационная станция будет построена на востоке Грузии

25.07.2024 13:27





«Сакаэронавигация» объявила тендер на строительство новой радиолокационной станции — она будет установлена в Кахети, в районе села Ниноцминда.



Стоимость проекта, включая строительство, оборудование и обустройство подъездной дороги — 7,2 млн лари, сообщает BM.ge.



Еще одна радиолокационная станция будет строиться с учетом роста воздушной нагрузки. В прошлом году число случаев использования воздушного пространства Грузии достигло 637 в день в среднем.



«Сакаэронавигация» обеспечивает обслуживание воздушного движения и безопасность полетов в воздушном пространстве Грузии. Каждое судно, использующее воздушное пространство Грузии, обязано платить сбор за услуги. В 2022 году доход «Сакаэронавигации» составил 159 миллионов лари





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