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Новая радиолокационная станция будет построена на востоке Грузии


25.07.2024   13:27


«Сакаэронавигация» объявила тендер на строительство новой радиолокационной станции — она будет установлена в Кахети, в районе села Ниноцминда.

Стоимость проекта, включая строительство, оборудование и обустройство подъездной дороги — 7,2 млн лари, сообщает BM.ge.

Еще одна радиолокационная станция будет строиться с учетом роста воздушной нагрузки. В прошлом году число случаев использования воздушного пространства Грузии достигло 637 в день в среднем.

«Сакаэронавигация» обеспечивает обслуживание воздушного движения и безопасность полетов в воздушном пространстве Грузии. Каждое судно, использующее воздушное пространство Грузии, обязано платить сбор за услуги. В 2022 году доход «Сакаэронавигации» составил 159 миллионов лари


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