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Нацбанк: В июне объем выданных кредитов в лари увеличился на 785 млн лари, а в иностранной валюте - на 180 млн лари
25.07.2024 13:49
По информации Национального банка Грузии, объем выданных коммерческими банками кредитов в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 966,17 млн лари (1,71%), и на конец июня составил 57,34 млрд лари.
По сообщению Нацбанка, за тот же период объем кредитов, выданных в национальной валюте, увеличился на 785,90 миллиона лари, или 2,56%, а объем кредитов, выданных в иностранной валюте, увеличился на 180,28 миллиона лари, или 0,70%.
Вместе с тем, по данным НБГ, по итогам июня 2024 года коммерческие банки выдали юридическим лицам-резидентам кредитов в национальной валюте на 9,36 млрд лари, что на 4,21% больше, чем в предыдущем месяце, а в иностранной валюте на 16.55 млрд. лари, что на 1,05% больше, чем в предыдущем месяце.
Согласно отчету Нацбанка, за июнь 2024 года объем кредитования сектора домашних хозяйств резидентов увеличился на 1,31%, то есть на 382,81 миллиона лари, и к концу июня составил 29,52 миллиарда лари.
К концу июня 2024 года доля общих кредитов составила 54,83%. По сравнению с последней ситуацией в предыдущем месяце рост составил 0,45%.
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