

Партнер по строительству порта Анаклия будет выявлен завтра - Минэкономики

25.07.2024 16:42





По заявлению первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, его ведомство активно работает с международными консалтинговыми компаниями по реализации проекта порта Анаклия.



Как сообщил журналистам Давиташвили, на конкурсных условиях была выбрана строительная компания, имеющая максимальный опыт в сфере морского строительства.



По его пояснению, завтра этот процесс завершится и будет определен партнер по строительству.



«Процесс весьма комплексный, как в плане отбора частного партнера, так и строительных работ. Поэтому мы ведем этот процесс с высоким уровнем ответственности и внимания. В данном случае мы направили уточняющие вопросы участнику тендера с привлечением консультанта. На этой неделе мы получили подробные ответы, которые обрабатываются нашим европейским консультантом. Когда мы на этой неделе получим оценку консультанта, вероятно, завтра, самое позднее в начале следующей недели, будет уточнено соответствие. Если же останутся вопросы, требующие уточнения, возможно, нам придется продолжить диалог с претендентом. Что касается строительных работ, то вы знаете, что у нас были переговоры с «большой четверкой». Была конкурентная среда, в конкурентных условиях была выбрана строительная компания, наиболее опытная в сфере морского строительства. В принципе, завтра мы должны завершить этот процесс. Здесь также были привлечены инженеры-консультанты для оценки поступивших от компаний предложений, и завтра мы завершим этот процесс. Завтра будет выявлен партнер по строительству и, соответственно, мы предоставим общественности информацию о нем», - заявил Давиташвили.





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