

Глава НБГ приняла участие в официальном открытии первого авторизованного Инвестиционного фонда в Грузии

25.07.2024 21:24





«Существование развитого рынка инвестиционных фондов в стране повысит спрос на инвестиционные продукты и сервисы, что будет способствовать экономическому росту и развитию финансовых рынков», — заявила и.о президента Нацбанка Натия Турнава в ходе выступления на официальном открытии первого авторизованного Инвестиционного фонда в Грузии.



Натия Турнава говорила о важности тесного сотрудничества с международными финансовыми институтами, государственными структурами и частным сектором с целью активизации сектора инвестиционных фондов.



Как отметила Турнава, доверие к лари в стране растет благодаря усилиям частного сектора и Национального банка, а открытие нового фонда является доказательством этого доверия к национальной валюте.



Турнава обратила внимание на роль Национального банка в развитии и совершенствовании нормативной базы инвестиционных фондов.



«Мы активно работаем над инициативами по развитию рынка. Мы надеемся, что благодаря тесному сотрудничеству с частным сектором мы заложим основу для будущего развития сектора инвестиционных фондов в Грузии», — заявила Натия Турнава.



По информации Нацбанка, «Фонд денежного рынка Форсайт лари» представляет собой новый вид финансового продукта, который еще больше расширяет спектр финансовых продуктов, доступных населению и бизнес-сектору. Следует отметить, что надзор за инвестиционными фондами и компаниями по управлению активами в Грузии осуществляет Национальный банк Грузии.







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