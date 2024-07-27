

Во втором квартале 2024 года в Грузию въехало более 1,8 млн иностранцев

27.07.2024 12:38





Во втором квартале 2024 года в Грузию въехало более 1,8 млн иностранных граждан, что примерно на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика МВД Грузии.



Из прибывших в апреле-июне 1,1 млн иностранцев провели в стране сутки и более. 265,2 тысячи въехали с целью транзита, а еще 369 провели в стране до 24 часов.



Согласно статистике, за отчетный период чаще въезжали в Грузию россияне – 439,6 тысячи раз. Выездов из Грузии у граждан РФ было 418,4 тысячи. Как правило, разница двух этих показателей свидетельствует о темпах миграции. В первый год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, разница между въехавшими и выехавшими из Грузии россиянами составляла десятки тысяч.



На втором месте по въездам в апреле-июне – граждане Турции – 417,3 тысячи. Выездов у них было 413,4 тысячи.



Граждане Армении въехали в Грузию 257,1 тысячи раз, выехали – 255 тысяч раз. У граждан Евросоюза было 114,6 тысячи прибытий и 110 тысяч выездов. Далее следуют граждане Израиля (91,5 тысячи прибытий), Азербайджана (61,5 тысячи) и Казахстана (53,1 тысячи).



Из материалов также известно, что самая большая доля в общем числе прибывших иностранцев приходится на мужчин в возрасте 31-45 лет. Их въехало почти 424 тысячи.



Во втором квартале самый загруженный погранично-пропускной пункт Грузии – это «Сарпи» на границе с Турцией. Через него зафиксировано около 737,2 тысячи въездов. Далее следуют аэропорт Тбилиси (608,2 тысячи прибытий) и КПП «Казбеги» на границе с РФ (362,8 тысячи).



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