

EBRD собирается инвестировать в инфраструктуру водопроводной сети Тбилиси

30.07.2024 12:12





Европейский банк реконструкции и развития (EBRD/ЕБРР) инвестирует 40 миллионов долларов США в инфраструктуру водопроводной сети в Тбилиси.



EBRD принял участие в выпуске зеленых еврооблигаций компании Georgia Global Utilities (GGU), инвестировав 40 миллионов долларов США из общей суммы размещения в 300 миллионов долларов США. Полученные средства GGU направит на улучшение инфраструктуры водопроводной сети в столице Грузии.



Проект является первой «зеленой» облигацией в рамках программы ЕБРР «Зеленые города», которая уже поддержала восемь проектов в Тбилиси в рамках флагманского плана действий «Зеленый город». Проект будет направлен на инвестиции в водный сектор и решение ключевых экологических проблем, таких как потери воды.



EBRD является ведущим институциональным инвестором в Грузии. На сегодняшний день EBRD инвестировал более 5 миллиардов евро в 299 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 82 процента этих инвестиций были направлены в частный сектор.



GGU — холдинговая компания по водоснабжению и возобновляемым источникам энергии в Грузии, которая обеспечивает питьевой водой и услугами по сбору и переработке сточных вод более трети населения Грузии и вырабатывает электроэнергию с помощью четырех гидроэлектростанций общей установленной мощностью 149 МВт.





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