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Нацбанк Грузии оставил без изменений ставку рефинансирования — 8%
30.07.2024 13:52
Нацбанк Грузии оставил без изменений ставку рефинансирования: 8%. Последний раз, на 0,25%, она снижалась в конце мая.
На данный момент к ставке рефинансирования в Грузии привязаны 180 тысяч банковских кредитов.
Нацбанк отмечает, что инфляция в стране остается ниже целевого показателя и по прогнозу к концу года составит в среднем 1,9%. В то же время сохраняются риски, связанные с «глобальной экономической неопределенностью», колебаниями цен на продукты и энергоносители на мировых рынках и тенденцией удорожания перевозок из Китая.
Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 11 сентября 2024 года.
* Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Он постепенно начал снижать ставку с весны прошлого года. Ставка рефинансирования в 11% действовала в Грузии с марта 2022 года, и была самой высокой с 2008 года.
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