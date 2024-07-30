

Нацбанк Грузии оставил без изменений ставку рефинансирования — 8%

30.07.2024 13:52





Нацбанк Грузии оставил без изменений ставку рефинансирования: 8%. Последний раз, на 0,25%, она снижалась в конце мая.



На данный момент к ставке рефинансирования в Грузии привязаны 180 тысяч банковских кредитов.



Нацбанк отмечает, что инфляция в стране остается ниже целевого показателя и по прогнозу к концу года составит в среднем 1,9%. В то же время сохраняются риски, связанные с «глобальной экономической неопределенностью», колебаниями цен на продукты и энергоносители на мировых рынках и тенденцией удорожания перевозок из Китая.



Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 11 сентября 2024 года.



* Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Он постепенно начал снижать ставку с весны прошлого года. Ставка рефинансирования в 11% действовала в Грузии с марта 2022 года, и была самой высокой с 2008 года.





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