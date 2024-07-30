

Глава НБГ: Закон об иноагентах не повлияет на наш финансовый сектор

30.07.2024 19:08





«Мы не участвуем в консультациях по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния», поскольку этот закон не затронет наш финансовый сектор», — заявила и.о президента Нацбанка Натия Турнава.



Вместе с тем, по её пояснению, банковская тайна охраняется законом.



«Во-первых, известно, что это вообще не распространяется на физических лиц, и в целом банковская тайна охраняется специальным законодательством, которое регулирует банковскую сферу. Поэтому закон не затрагивает нас напрямую. В целом мы приветствуем прозрачность. Мы являемся одной из самых прозрачных структур, но не имеем прямого контакта с финансовым сектором и конфиденциальностью. Естественно, мы не должны быть вовлечены в этот процесс. Думаю, что авторы закона дали по этому поводу исчерпывающие объяснения. Этот закон не распространяется на физических лиц. Что касается банковского сектора, то банковская тайна охраняется законом. Могу лишь сказать, что по остальному вы можете обращаться в более компетентные органы», — заявила Турнава.







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