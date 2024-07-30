

Торговцы Дезертирского рынка готовятся к акциям протеста

30.07.2024 22:59





Вчера, 29 июля, в 14:00 администрация рынка уведомила продавцов о том, что до 15 августа они должны освободить территорию, оставив им всего две недели на переезд.



В качестве альтернативы торговцам предложены рынок Навтлуги и территория в Диди Дигоми. Однако, как сообщают торговцы, обе эти локации не удовлетворяют условиям для ведения торговли: там отсутствует необходимая инфраструктура, и такие условия неприемлемы для продавцов. Также возмущение вызывает короткий срок, отведенный для переезда.



Сегодня утром торговцы перекрыли улицу Цинамдзгвришвили в знак протеста. Полиция быстро вмешалась и убедила освободить дорогу с условием, что кто-то из мэрии и администрации рынка встретится с ними для обсуждения ситуации. Однако до сих пор от мэрии не поступило никакой обратной связи, а переговоры с администрацией рынка закончились безрезультатно.



По информации Netgazeti, торговцы всё ещё находятся в замешательстве и заявляют о намерении продолжать и наращивать протестные акции.



Требования торговцев



Торговцы просят мэрию и руководство рынка уделить внимание их проблеме. Они настаивают на возможности продолжить работу на текущей территории как минимум до конца года, если не удастся прийти к соглашению с новым владельцем.



Мэрия Тбилиси сообщила Netgazeti, что поскольку спор касается частной территории, они не имеют права вмешиваться.



Новые владельцы



Согласно публичному реестру, в ноябре, через несколько дней после получения разрешения на строительство от мэрии, "Tbilisi Mall" передало территорию "GALLERY ARENA" по договору купли-продажи.



Владельцем рынка с ноября 2023 года является компания "GALLERY ARENA", 82%, акций которой принадлежат Кобе Гурцкая, имеющему двойное гражданство России и Грузии, а 18% принадлежит Давиту Читая.



Согласно реестру, доли партнеров в "Tbilisi Mall" распределяются следующим образом: Константин Натрошвили - 20%; Хвича Макацария - 26%; Илона Метревели, (Грузия/РФ) - 10%; Holdex intersails Corp. (Британские Виргинские острова) – 44%. Директором компании является Шалва Цакадзе.



Коба Гурцкая также является генеральным директором холдинга CBS Group, а Хвича Макацария - основателем компании. CBS Group принадлежат такие компании в Грузии, как "Telasi" (электрораспределительная компания Тбилиси), "Telmico" (также энергораспределительная компания), "Cellfie Mobile" (грузинская телекоммуникационная компания), "Georgian Service Network" (терминалы оплаты), Georgian National Lottery, рекламная компания "Elefanti", фармацевтическая компания CBS Pharma, "Тбилисский микроавтобус", компания по производству вин и алкогольных напитков "MARNAVELI" и другие.



Планы на дезертирский рынок



На территории Дезертирского рынка в Тбилиси планируется построить новый двухэтажный торговый центр (рендер ТУТ).

Компания получила разрешение на строительство от Департамента архитектуры мэрии в ноябре прошлого года.

Согласно проекту, строительство GALLERY ARENA должно завершиться в течение 36 месяцев с момента выдачи разрешения, предполагалось, что к концу 2026 года.



Но сейчас, Netgazeti отмечает, что разрешение архитектурной службы Тбилиси действительно с 27 мая 2024 года по 27 ноября 2027 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





