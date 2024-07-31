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За 6 месяцев 2024 года экономика Грузии выросла на 9%
31.07.2024 12:27
По данным Национальной службы статистики Грузии, по предварительной оценке, в июне 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 7,5 процента, а средний показатель первого полугодия 2024 года был определена на уровне 9,0 процента.
Как говорится в информации, распространенной «Грузстатом», в июне 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, информация и связь, транспорт и складирование, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Однако, по их же информации, в секторе обрабатывающей промышленности зафиксирована тенденция снижения.
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